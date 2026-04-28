محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بنسبة كبيرة انحصر سباق الصدارة على بطولة الدوري بين الزمالك و بيراميدز خصوصاً بعد خسارة الأهلي من الأخير وتبقي ثلاث مباريات فقط لكل فريق ..... مفهوم جداً حالة الغضب العارمة من جمهور الأهلي ضد الفريق والمدرب ومجلس الإدارة....والحقيقة أن الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومة الذي قام بواجبه ولم يقصر ....بالتالي فمعه كل الحق في انتقاده للجميع....لكن بعد أن تهدأ هذه الأمواج الهادرة من الغضب والسخط الجماهيري والانفعالات العنيفة لازم الجمهور يعرف إن مسألة رحيل مجلس الإدارة أو رئيس النادي أو " تفوير" الفريق دي كلها افتراضات مستحيل حدوثها....الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته منتخب من أعضاء النادي وله نجاحات كبيرة....النجاحات دي بطبيعة الحال مش ممكن تستمر على نفس الوتيرة وطبيعة الحياة والدنيا عموماً إن يكون في أوقات سقوط وفشل ودا بيكون نتيجة أخطاء..... تصحيح الأخطاء محتاج للهدوء والعقل.....محتاج قرارات محسوبة صح وبكل تجرد من الأشخاص الموكل لهم إدارة ملف الكرة في أكبر نادي في الشرق الأوسط صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.....لازم الجمهور يكون عارف إن مفيش حاجه اسمها الفريق يتفور....مفيش فريق بيتفور في فترة انتقالات واحدة.....الفريق محتاج الاستغناء عن بعض اللاعبين ومحتاج تدعيمات تتحسب بالمسطرة.....وللعلم معظم الصفقات اللي الأهلي اتعاقد معاها كانت بمطالبات الجماهير أو حازت الإعجاب من الجماهير وقت التعاقد معاها....

الأخطاء اللي حصلت خلال الموسم قتلت بحثاً وأصبح الحديث عنها من قبيل التكرار المخل....

للأسف أحياناً الشطط في الغضب والمزايدات بتصدر للرأي العام فكرة إن خسارة الدوري معناها كسر هيبة الفريق وضياع هوية النادي ....دور الجمهور في الوقت دا هو حماية اسم النادي بصرف النظر عن الغضب من القائمين على إدارته أو عدم الرضا عن تصرفاتهم ومنح الفرصة والوقت للإصلاح