زلزال الـ 715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة في أكبر شركة طبية
القمة 132 كلمة السر.. هل يتوج الزمالك بالدوري على حساب الأهلي؟
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري
انقلاب نقل جامبو وأتوبيس في حادث على طريق المنصورية .. وأنباء عن وقوع إصابات
بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. منظمة خريجي الأزهر تحتفي ببراعم القرآن الكريم | صور
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟.. دار الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة
باكستان تكشف شرط إيران على الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز
فضل صلاة العصر في وقتها.. 6 أسباب تجعلك لا تؤخرها بعد اليوم
ليلى علوي بنت في العشرين | ظهور مبهر لأيقونة سمع هُس .. شاهد
نائب رئيس الوزراء يتابع تأمين «الدولار» لمستلزمات الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد
وزير الصحة : أهمية الالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي في جميع المنشآت الطبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

بنسبة كبيرة انحصر سباق الصدارة على بطولة الدوري بين الزمالك و بيراميدز خصوصاً بعد خسارة الأهلي من الأخير وتبقي ثلاث مباريات فقط لكل فريق ..... مفهوم جداً حالة الغضب العارمة من جمهور الأهلي ضد الفريق والمدرب ومجلس الإدارة....والحقيقة أن الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومة الذي قام بواجبه ولم يقصر ....بالتالي فمعه كل الحق في انتقاده للجميع....لكن بعد أن تهدأ هذه الأمواج الهادرة من الغضب والسخط الجماهيري والانفعالات العنيفة لازم الجمهور يعرف إن مسألة رحيل مجلس الإدارة أو رئيس النادي أو " تفوير" الفريق دي كلها افتراضات مستحيل حدوثها....الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته منتخب من أعضاء النادي وله نجاحات كبيرة....النجاحات دي بطبيعة الحال مش ممكن تستمر على نفس الوتيرة وطبيعة الحياة والدنيا عموماً إن يكون في أوقات سقوط وفشل ودا بيكون نتيجة أخطاء..... تصحيح الأخطاء محتاج للهدوء والعقل.....محتاج قرارات محسوبة صح وبكل تجرد من الأشخاص الموكل لهم إدارة ملف الكرة في أكبر نادي في الشرق الأوسط صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.....لازم الجمهور يكون عارف إن مفيش حاجه اسمها الفريق يتفور....مفيش فريق بيتفور في فترة انتقالات واحدة.....الفريق محتاج الاستغناء عن بعض اللاعبين ومحتاج تدعيمات تتحسب بالمسطرة.....وللعلم معظم الصفقات اللي الأهلي اتعاقد معاها كانت بمطالبات الجماهير أو حازت الإعجاب من الجماهير وقت التعاقد معاها....
الأخطاء اللي حصلت خلال الموسم قتلت بحثاً وأصبح الحديث عنها من قبيل التكرار المخل....
للأسف أحياناً الشطط في الغضب والمزايدات بتصدر للرأي العام فكرة إن خسارة الدوري معناها كسر هيبة الفريق وضياع هوية النادي ....دور الجمهور في الوقت دا هو حماية اسم النادي بصرف النظر عن الغضب من القائمين على إدارته أو عدم الرضا عن تصرفاتهم ومنح الفرصة والوقت للإصلاح

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

