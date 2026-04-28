إقبال غير مسبوق على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور

شهدت أولى ليالي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث توافد الجمهور بكثافة قبل انطلاق العروض بأكثر من نصف ساعة، لتتشكل الصفوف الطويلة أمام قاعات العرض في انتظار الدخول.



ورفع البرنامج الأول من العروض لافتة “كامل العدد”، في سابقة تعكس حجم الإقبال غير المتوقع، فيما اضطر العشرات للبقاء خارج القاعة على أمل الحصول على مقاعد شاغرة مع خروج بعض الحضور خلال فترات الاستراحة.



ويؤكد هذا الحضور المكثف المكانة المتصاعدة التي بات يحظى بها المهرجان، والذي استطاع خلال سنوات قليلة أن يرسخ نفسه كمنصة مهمة لعرض التجارب السينمائية الشابة، ونافذة لاكتشاف أصوات جديدة في عالم صناعة الأفلام.





وضمن فعاليات دورته الثانية عشرة، نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جلسة نقاشية ظهر اليوم حملت عنوان: “هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟”، وذلك عقب عرض فيلم مشاكل داخلية 32B في حفل الافتتاح.



الندوة أقيمت داخل المتحف اليوناني الروماني، في أجواء اتسمت بالتفاعل والاهتمام من قبل الحضور، وشهدت مشاركة نخبة من صناع السينما، من بينهم الفنان محمد ممدوح، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، والممثلة جيسكا حسام الدين.



كما ضمت أيضا ممثلين عن مؤسسات دولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد وأروى البغدادي، وأدارت الجلسة الفنانة هنا شيحة، التي قادت الحوار نحو تسليط الضوء على دور الفن في كسر حواجز الصمت داخل الأسرة.