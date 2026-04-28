إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم

حذرت منظمة مطارات أوروبا من أن المطارات الإقليمية الصغيرة قد لا تتمكن من الصمود إذا أدت أزمة الشرق الأوسط ونقص وقود الطائرات إلى إلغاء واسع للرحلات.

وذكؤت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه ورغم تأكيد شركات الطيران عدم وجود مشكلات فورية في الإمدادات ضمن أفق الأربعة إلى ستة أسابيع المعتاد، فإن الحرب الأميركية‑الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز فعلياً ضاعفا أسعار وقود الطائرات، ما دفع بعض الشركات إلى إلغاء رحلات.

وقالت المنظمة إن المطارات الإقليمية هي الأكثر عرضة للخطر، إذ يشكل ارتفاع الأسعار وتقليص السعة "تهديداً وجودياً" لها، خاصة مع حساسية الطلب على خطوطها، وهو ما ظهر عندما ألغت لوفتهانزا 20 ألف رحلة صيفية تديرها شركتها الإقليمية سيتي لاين. وأوضح أوليفييه جانكوفيتش، المدير العام للمنظمة، أن حركة السفر في هذه المطارات ما زالت أقل بـ30% من مستويات 2019، بينما استعادت المطارات الكبرى نموها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود واحتمال تجدد أزمة تكلفة المعيشة قد يوجهان "صدمة عرض وطلب" لهذه المطارات. كما حذّرت المنظمة من أن تطبيق نظام الدخول‑الخروج الأوروبي قد يزيد الازدحام، مجددة الدعوة للسماح بتعليق النظام عند الضرورة.

وجاء التحذير فيما قال ويلي والش، رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، إن الطلب على السفر لم يتراجع بعد، لكنه أشار إلى أن أي نقص في الوقود سيصيب آسيا أولاً ثم أوروبا، وقد يؤدي إلى إلغاء رحلات.