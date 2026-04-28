تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
أصل الحكاية

خلال أشهر قليلة .. إيقاف تطبيق واتساب على هذه الأجهزة رسميًا

أحمد أيمن

في خطوة جديدة تعكس تسارع تطور التكنولوجيا، أعلنت شركة “واتساب” عن قرار مهم سيؤثر على شريحة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، إذ تعتزم إيقاف دعم التطبيق لعدد من أجهزة أندرويد القديمة بداية من 8 سبتمبر 2026.

وفي إطار الاستعداد لهذا التغيير، بدأ “واتساب” بالفعل في إرسال إشعارات تنبيهية للمستخدمين الذين ستتأثر أجهزتهم، تحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الموعد المحدد. 

كما أوصت الشركة بضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحادثات، سواء عبر خدمات التخزين السحابي مثل “جوجل درايف” أو من خلال نسخ محلية على الهاتف، لتجنب فقدان البيانات المهمة.

إيقاف واتساب على هذه الأجهزة

وبحسب تقارير تقنية، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بإصدارات أندرويد أقدم من 6.0، ما يعني أن الأجهزة التي تعتمد على نظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من استخدام الخدمة بعد هذا التاريخ. 

ومن المتوقع أن يؤثر القرار على عدد كبير من المستخدمين، خاصة في الدول التي لا تزال تعتمد على الهواتف منخفضة التكلفة أو القديمة، مثل بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

ورغم أن نسبتهم عالميًا ليست كبيرة، إلا أنهم يمثلون شريحة مهمة قد تضطر إلى تغيير أجهزتها أو تحديث أنظمتها للاستمرار في استخدام التطبيق .

وبينما سيؤثر القرار على مستخدمي أندرويد القدامى، لن يتأثر مستخدمو هواتف “آيفون” الحديثة، حيث سيستمر دعم الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل حديثة دون تغيير.

ويعكس هذا القرار توجّهًا عامًا في عالم التكنولوجيا نحو التركيز على الأنظمة الأحدث، حتى وإن جاء ذلك على حساب الأجهزة القديمة، في سبيل تقديم تجربة أكثر أمانًا وكفاءة للمستخدمين.

ما سبب إيقاف واتساب؟

ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الشركة لرفع كفاءة التطبيق وتحسين مستوى الأمان، إلى جانب دعم المزايا الحديثة التي تتطلب قدرات تقنية أعلى.

ويُعد هذا القرار جزءًا من نهج تتبعه الشركات التقنية بشكل دوري، حيث يتم الاستغناء تدريجيًا عن الأنظمة القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات، سواء من حيث الأداء أو متطلبات الحماية. 

ومع تطور تقنيات التشفير وظهور مزايا جديدة داخل تطبيقات المراسلة، تصبح الأجهزة القديمة غير قادرة على توفير تجربة استخدام مستقرة وآمنة.

واتساب تطبيق واتساب تحديث واتساب الجديد إيقاف تطبيق واتساب أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

حبيبات القهوة

يتفوق على الوقود الأحفوري.. علماء يكتشفون استخداما مذهلا لتفل القهوة

وزارة العمل

انهاء أزمة عمالة مصرية دخلت لبنان بتأشيرات سياحية

تطوير مصر

تطوير مصر تسلم 6350 وحدة حتى الربع الأول من 2026 وتحقق بمبيعات قياسية تتجاوز 43 مليار جنيه

بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد