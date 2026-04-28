خلال أشهر قليلة .. إيقاف تطبيق واتساب على هذه الأجهزة رسميًا

في خطوة جديدة تعكس تسارع تطور التكنولوجيا، أعلنت شركة “واتساب” عن قرار مهم سيؤثر على شريحة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، إذ تعتزم إيقاف دعم التطبيق لعدد من أجهزة أندرويد القديمة بداية من 8 سبتمبر 2026.

وفي إطار الاستعداد لهذا التغيير، بدأ “واتساب” بالفعل في إرسال إشعارات تنبيهية للمستخدمين الذين ستتأثر أجهزتهم، تحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الموعد المحدد.

كما أوصت الشركة بضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحادثات، سواء عبر خدمات التخزين السحابي مثل “جوجل درايف” أو من خلال نسخ محلية على الهاتف، لتجنب فقدان البيانات المهمة.

إيقاف واتساب على هذه الأجهزة

وبحسب تقارير تقنية، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بإصدارات أندرويد أقدم من 6.0، ما يعني أن الأجهزة التي تعتمد على نظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من استخدام الخدمة بعد هذا التاريخ.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار على عدد كبير من المستخدمين، خاصة في الدول التي لا تزال تعتمد على الهواتف منخفضة التكلفة أو القديمة، مثل بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ورغم أن نسبتهم عالميًا ليست كبيرة، إلا أنهم يمثلون شريحة مهمة قد تضطر إلى تغيير أجهزتها أو تحديث أنظمتها للاستمرار في استخدام التطبيق .

وبينما سيؤثر القرار على مستخدمي أندرويد القدامى، لن يتأثر مستخدمو هواتف “آيفون” الحديثة، حيث سيستمر دعم الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل حديثة دون تغيير.

ويعكس هذا القرار توجّهًا عامًا في عالم التكنولوجيا نحو التركيز على الأنظمة الأحدث، حتى وإن جاء ذلك على حساب الأجهزة القديمة، في سبيل تقديم تجربة أكثر أمانًا وكفاءة للمستخدمين.

ما سبب إيقاف واتساب؟

ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الشركة لرفع كفاءة التطبيق وتحسين مستوى الأمان، إلى جانب دعم المزايا الحديثة التي تتطلب قدرات تقنية أعلى.

ويُعد هذا القرار جزءًا من نهج تتبعه الشركات التقنية بشكل دوري، حيث يتم الاستغناء تدريجيًا عن الأنظمة القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات، سواء من حيث الأداء أو متطلبات الحماية.

ومع تطور تقنيات التشفير وظهور مزايا جديدة داخل تطبيقات المراسلة، تصبح الأجهزة القديمة غير قادرة على توفير تجربة استخدام مستقرة وآمنة.