ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ميزات إضافية تدريجيًا .. "واتساب" يختبر اشتراكًا مدفوعًا جديدًا

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

أكدت شركة ميتا أنها تختبر اشتراكًا مدفوعًا جديدًا لتطبيق واتساب ، يُسمى واتساب بلس. يُعدّ هذا تحولًا ملحوظًا بالنسبة للمنصة، إذ ظلّ واتساب مجانيًا في معظم ميزاته الأساسية، مع إضافة ميزات إضافية تدريجيًا كالسمات وأدوات التخصيص البسيطة. والآن، يبدو أن ميتا مستعدة لمعرفة ما إذا كان المستخدمون مستعدين للدفع مقابل تجربة أكثر تخصيصًا.


بحسب ما صرّحت به الشركة، لا يهدف تطبيق واتساب بلس إلى حصر الميزات الأساسية خلف جدار دفع. فالمراسلة والمكالمات والمجموعات، جميعها تبقى مجانية. بل هو أشبه بإضافة لمن يرغبون بمزيد من التحكم في مظهر التطبيق وطريقة عمله. وتعكس قائمة الميزات الأولية هذا التوجه.

 تطبيق واتساب

واتساب بلس.. مزيد من التخصيص والتنظيم

يستطيع مستخدمو باقة Plus تثبيت عدد أكبر من المحادثات، يصل إلى 20 محادثة بدلاً من ثلاث، وهو ما قد يكون مفيدًا لمن يوفق بين العمل والعائلة والمحادثات الجماعية في آن واحد. كما تدعم الباقة القوائم المخصصة، حيث يمكنك تجميع المحادثات معًا وتطبيق إعدادات الإشعارات ونغمات الرنين والسمات دفعة واحدة.

من الناحية الجمالية، تُضيف ميتا المزيد من سمات الدردشة، وخيارات ألوان إضافية، وحتى نغمات رنين مخصصة لجهات اتصال محددة. كما يُتحدث عن أشياء مثل أيقونات تطبيقات مخصصة وتعديلات بصرية صغيرة أخرى.


تشير بعض التقارير التجريبية، بما في ذلك من موقع WABetaInfo، إلى أن هذه مجرد البداية. قد تظهر ميزات مثل الملصقات الحصرية، وربما مع تأثيرات، وتفاعلات أكثر تفاعلية لاحقًا إذا سارت التجربة على ما يرام.

 تطبيق واتساب

طرحًا محدودًا.

لكن في الوقت الحالي، لا يزال هذا طرحًا محدودًا. تقول ميتا إنها تحاول بشكل أساسي معرفة ما إذا كان المستخدمون يجدون قيمة فعلية في هذه الإضافات. لا يوجد جدول زمني رسمي للإطلاق حتى الآن، كما أن الأسعار غير محددة، على الرغم من أن الاختبارات الأولية أشارت إلى سعر يقارب 2.49 يورو شهريًا في بعض المناطق.

الصورة الأوسع هنا واضحة تماماً. تسعى شركة ميتا إلى إيجاد طرق لتحقيق الربح من واتساب دون إغراقها بالإعلانات أو الإخلال بمزاياها التي يحبها المستخدمون. ويُعدّ نظام الاشتراك هذا وسيلة آمنة نسبياً لتحقيق ذلك.

كما أن هذا يجعل واتساب أقرب قليلاً إلى تيليجرام، الذي يتمتع بخيارات تخصيص أعمق منذ سنوات ويركز بشكل أكبر على ميزات المستخدمين المتقدمين. وقد كان واتساب يلحق بالركب ببطء، ويبدو هذا بمثابة الخطوة التالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد