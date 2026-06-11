«الشرقاوي» و«الصعيدي» يتفقدان لجان امتحانات «الفقه» للثانوية الأزهرية للوافدين | صور

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الخميس، لجان امتحانات معاهد البعوث الإسلامية بنين وفتيات بالقاهرة، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للوافدين، حيث أدى الطلاب الوافدون اليوم الامتحان في مادة الفقه، دون شكاوى من مستوى الأسئلة، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المقرر.

انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان

وتابع رئيس القطاع ومستشارة شيخ الأزهر انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، وحرصا على التحدث مع الطلاب والطالبات الوافدين للاطمئنان على مستوى الامتحان وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، مؤكدين أن الأزهر الشريف يولي رعاية خاصة بالطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء الأزهر في بلادهم، مع توفير كافة سبل الراحة التي تضمن أداءهم للامتحانات في بيئة هادئة ومنضبطة.

وأضافا خلال تفقدهما لجان الامتحانات أن الأزهر حريص كل الحرص على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الشفافية والانضباط وخروجها بالصورة التي تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.