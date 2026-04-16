طال انتظارها .. ميزة جديدة يطلقها تطبيق واتساب إليك أهم تفاصيلها

ميزة جديدة قد بدأ تطبيق واتساب في طرحها وهي ميزة إلغاء الضوضاء للمكالمات الصوتية والمرئية وذلك مع آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب على نظام أندرويد.

ويمكن للميزةً الجديدةً بدء تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء وذلك أثناء المكالمات الصوتية والمرئية.

ووفقا لموقع "wabetainfo" تعمل هذه الخاصية الجديدة على تصفية ضوضاء الخلفية تلقائيًا، مما يجعل المحادثات الصوتية أكثر وضوحًا.

كيف تعمل خاصية إلغاء الضوضاء في واتساب؟

وتعمل هذه الخاصية على تقليل أصوات الخلفية غير المرغوب فيها، حيث تقوم برصد الضوضاء المحيطة وتصفيتها للحفاظ على وضوح صوت المتحدث.

ويجعل المحادثات أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم، حتى في البيئات الصاخبة التي قد يصعب فيها التحدث. من خلال تقليل عوامل التشتيت، تُحسّن خاصية إلغاء الضوضاء تجربة المكالمات دون الحاجة إلى أي تعديلات معقدة.

فوائد خاصية إلغاء الضوضاء للمكالمات

تعمل هذه الميزة على اخفاء الضوضاء المحيطة لجعل المحادثات أكثر وضوحًا وطبيعية. وهي تعمل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثة دون تشتيت انتباههم بالأصوات المحيطة. وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتفعيل خاصية إلغاء الضوضاء لدى كلا الطرفين. مع ذلك، إذا كانت هذه الميزة متاحة لأحد الطرفين، فهذا لا يعني بالضرورة أنها مُفعّلة أو متاحة للطرف الآخر. أي أن تفعيل المستخدم لخاصية إلغاء الضوضاء لا يجعل صوت الطرف الآخر أكثر وضوحًا بالنسبة له، بل يساعد الطرف الآخر على سماعه بشكل أفضل.

و يعتمد وضوح الصوت لدى كل مشارك في المكالمة على ما إذا كانت هذه الميزة مُفعّلة لديه أم لا.

تُعدّ هذه الميزة مفيدةً للغاية للمستخدمين الذين يُجرون مكالماتٍ بشكلٍ متكرر في بيئاتٍ صاخبة.