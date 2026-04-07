الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازين.. واتساب يطلق ميزة جديدة

تطبيق الواتساب
تطبيق الواتساب
لمياء الياسين

أطلقت شركة ميتا، نسخة تجريبية من واتساب على منصة تيست فلايت تدعم ميزة تعدد الحسابات، أما في الوقت الحالي، فتدعم النسخة التجريبية لحسابين متزامنين فقط.

كما رصد موقع WABetaInfo ،  لأحدث إصدار من واتساب على منصة TestFlight يقدم دعمًا للحسابات المتعددة، وذلك بعد اكتشاف سابق لإشارات إلى هذه الميزة في الكود البرمجي:

واتساب

على الجانب الآخر ، يبدو أن واتساب يختبر هذه الميزة أخيرًا مع الجمهور، حيث أفاد بعض مختبري النسخة التجريبية أن خيار إضافة حسابات متعددة والتبديل بينها أصبح متاحًا الآن ضمن قائمة إعدادات التطبيق وفي الوقت نفسه يتعين على المستخدمين اللجوء إلى الحيل والحلول البديلة لإدارة أكثر من حساب واتساب واحد على نفس الجهاز، بما في ذلك استخدام تطبيق واتساب للأعمال.

سيحصل التطبيق الآن على دعم أصلي لحسابات متعددة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التطبيق أيضًا لدعم أسماء المستخدمين ، بدلاً من أرقام الهواتف فقط.

إليك كيفية عرض هذه الميزة حاليًا:

سيلاحظ المستخدمون الذين يشملهم هذا التحديث قسمًا جديدًا باسم "قائمة الحسابات" متاحًا في قائمة الإعدادات، أو زرًا مخصصًا بجوار رمز الاستجابة السريعة. يتيح هذا القسم للمستخدمين إضافة حساب جديد مباشرةً من التطبيق دون الحاجة إلى جهاز ثانوي أو استخدام واتساب للأعمال.

إضافة حساب

يشير موقع WABetaInfo إلى أن التطبيق يدعم حاليًا ما يصل إلى حسابين، سواء تم إنشاؤهما حديثًا أو كانا قيد الاستخدام بالفعل:

يمكن إضافة حساب جديد تمامًا، مرتبط برقم هاتف لم يُسجّل على واتساب من قبل. كما يمكن للمستخدمين إضافة حساب مرتبط مسبقًا بواتساب، مثل حساب سبق استخدامه على واتساب للأعمال أو جهاز آخر. خيار آخر هو إضافة حساب مرافق موجود مسبقًا على هاتف آخر، ويمكن ربطه بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) بمجرد الربط، سيقوم الحساب المرافق بمزامنة الرسائل والإعدادات تلقائيًا مع الجهاز الأساسي. يضمن هذا الإعداد المرن قدرة واتساب على إدارة أرقام متعددة بكفاءة أكبر من خلال واجهة واحدة.

سجل المحادثات

من الملاحظات المهمة أن كل حساب سيتمتع بمجموعة إعداداته الخاصة، بما في ذلك "سجل المحادثات، وإعدادات النسخ الاحتياطي، ونغمات الإشعارات". هذا يعني أن إعدادات حساب ما لن تتعارض مع إعدادات حساب آخر. وأخيرًا، عند عرض إشعار، سيُشير واتساب ، وفقًا لموقع WABetaInfo ، إلى الحساب الذي صدر منه الإشعار، لتجنب أي لبس.

لا يوجد حاليًا جدول زمني رسمي لموعد إطلاق هذه الميزة، ولكن يبدو أن عملية الاختبار قد قطعت شوطًا كافيًا للإشارة إلى أنها لن تستغرق وقتًا طويلاً.

تطبيق واتساب جهاز الآيفون شركة ميتا منصة تيست فلايت النسخة التجريبية ميزة تعدد الحسابات

مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادثي سير بوسط وشرق السنغال

7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر

بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

