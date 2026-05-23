قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. فتح المجازر الحكومية مجاناً وتحذيرات من الذبـــ..ح في الشوارع

الأضاحي
الأضاحي
محمد البدوي

تكثف الجهات الحكومية مع اقتراب عيد الأضحى استعداداتها لضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين خلال موسم الأضاحي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. 

ذبح الأضاحي

 إشراف بيطري

وأعلنت وزارة الزراعة فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف المحافظات، مع توفير إشراف بيطري كامل على عمليات الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وجودتها. 

لحوم الأضاحي

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت الوزارة على منع الذبح في الشوارع لما يسببه من تلوث ومخاطر صحية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بالتزامن مع طرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال العيد.

فتح  المجازر الحكومية

وأعلنت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتضمن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تكثيف الرقابة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

الأضاحي

تقديم الخدمات مجانا

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الوزارة قررت تشغيل نحو 466 مجزراً حكومياً خلال أيام العيد لتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين، مع توفير إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو العيوب الصحية.

حظر نقل جلود الأضاحي

 استخدام المجازر المعتمدة

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المواطنين على استخدام المجازر المعتمدة بدلاً من الذبح في الطرق العامة، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة اللحوم المتداولة، مشدداً على أن الذبح في الشوارع أو تعطيل الحركة المرورية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

الأضاحي

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم طرح 16 ألف رأس من الأضاحي، تشمل العجول والجاموس والأغنام، وقد تم حجزها بالكامل قبل العيد. 

الأضاحي

أسعار الأسواق الخارجية

وأضاف أن اللحوم البلدية المتوفرة داخل منافذ الوزارة تُباع بأسعار تتراوح بين 280 و370 جنيهاً للكيلو وفقاً لنوع القطعية وعمر الذبيحة، بمتوسط سعر يبلغ نحو 320 جنيهاً، وهو أقل من أسعار الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

الأضاحي

منافذ بيع اللحوم 

وأكد أن منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة منتشرة في جميع المحافظات من خلال مديريات الزراعة المختلفة، بهدف توفير لحوم وسلع غذائية بأسعار مناسبة وجودة تخضع لرقابة حكومية دقيقة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم العيد.

عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك الصحة العامة المجازر الحكومية أسعار اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الاجهزة الأمنية

بعد تداول الفيديو .. ضبط المتهمين بمعاكسة فتاة والتحرش بها في مطروح

حملات تموينية بقنا

ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في أسواق قنا

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا

طمع في الذهب .. إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتل طفلة ودفنها بمنزلها

بالصور

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد