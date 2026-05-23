استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. فتح المجازر الحكومية مجاناً وتحذيرات من الذبـــ..ح في الشوارع

تكثف الجهات الحكومية مع اقتراب عيد الأضحى استعداداتها لضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين خلال موسم الأضاحي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

إشراف بيطري

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت الوزارة على منع الذبح في الشوارع لما يسببه من تلوث ومخاطر صحية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بالتزامن مع طرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال العيد.

فتح المجازر الحكومية

وأعلنت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتضمن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تكثيف الرقابة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

تقديم الخدمات مجانا

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الوزارة قررت تشغيل نحو 466 مجزراً حكومياً خلال أيام العيد لتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين، مع توفير إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو العيوب الصحية.

استخدام المجازر المعتمدة

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المواطنين على استخدام المجازر المعتمدة بدلاً من الذبح في الطرق العامة، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة اللحوم المتداولة، مشدداً على أن الذبح في الشوارع أو تعطيل الحركة المرورية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم طرح 16 ألف رأس من الأضاحي، تشمل العجول والجاموس والأغنام، وقد تم حجزها بالكامل قبل العيد.

أسعار الأسواق الخارجية

وأضاف أن اللحوم البلدية المتوفرة داخل منافذ الوزارة تُباع بأسعار تتراوح بين 280 و370 جنيهاً للكيلو وفقاً لنوع القطعية وعمر الذبيحة، بمتوسط سعر يبلغ نحو 320 جنيهاً، وهو أقل من أسعار الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

منافذ بيع اللحوم

وأكد أن منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة منتشرة في جميع المحافظات من خلال مديريات الزراعة المختلفة، بهدف توفير لحوم وسلع غذائية بأسعار مناسبة وجودة تخضع لرقابة حكومية دقيقة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم العيد.