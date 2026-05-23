محافظ الفيوم: تخصيص 14 مجزراً ونقطة لنحر الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى

أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، عن تخصيص 14 مجزرًا حكوميًا ونقطة ذبيح، وفتحهم للأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم، والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد محافظ الفيوم، حسب بيان عن المحافظة اليوم "السبت"، جميع أهالي المحافظة، ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد على منع ذبح الأضاحي بنهر الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ضماناً لسلامة الذبائح من التلوث، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال اجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.

كما وجه رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، صرح الدكتور وجدي نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بأن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد، منها 4 مجازر بمركز الفيوم هي؛العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة، وفي مركز سنورس 5 مجازر هي؛ سنورس، وفيديمين، وترسا، ومطرطارس، وسنهور القبلية، وفي مركز أبشواي 3 مجازر هي أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفي مركز إطسا، تم تخصيص مجزر بقرية دفنو، وفي مركز طامية، تم تخصيص مجزر طامية.