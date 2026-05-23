خبير عسكري: المبادرات الفردية لا تكفي دون قرار دولي واضح تجاه إيران

قال اللواء عبد الرحمن شحيطلي الخبير العسكري، إن هناك مبادرات دولية تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن الملف الإيراني، موضحًا أن هذه التحركات بدأت عمليًا في إطار محاولات لاحتواء الأزمة عبر تحشيد سياسي ودبلوماسي، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق نتائج نهائية.

وأكد شحيطلي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي مبادرات فردية من دولة أو دولتين لا يمكن أن تشكل حلًا مستدامًا، مشددًا على أن الحل الفعّال يتطلب قرارًا واضحًا من مجلس الأمن الدولي بموافقة جميع الدول الأعضاء، بما يضمن تنفيذًا ملزمًا دون ثغرات أو استثناءات.

وأوضح الخبير العسكري أن أي اتفاقات ثنائية بين دول مثل فرنسا أو بريطانيا مع إيران، دون مظلة دولية شاملة، ستظل عرضة للانتكاس أو الانهيار في أي وقت، معتبرًا أن مثل هذه التفاهمات لا توفر ضمانات أمنية أو سياسية مستقرة على المدى الطويل.

وأشار اللواء شحيطلي إلى أن الحلول الممكنة تنحصر بين اتفاق دولي شامل يضم الولايات المتحدة والدول الإقليمية مع إيران، أو صدور قرار واضح وملزم من مجلس الأمن، مؤكدًا أن أي مسار آخر سيبقى هشًا وغير قابل للاستمرار.