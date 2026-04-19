طال انتظارها.. ميزات لا تعرفها لتطبيق واتساب إليك أهم تفاصيلها

ميزات مخفية عديدة يمكن لمستخدمي تطبيق واتسآب الأكثر استخداما في العالم التمتع بها ولكن في المقابل قد لا يعلمها أغلب مستخدميه والذي يصل إلى 2 مليار مستخدم وذلك حول العالم .

تطبيق واتساب

إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو

تعد أحد أكثر الجوانب المزعجة في تطبيق واتسآب هو تحميل الصور وبعض مقاطع الفيديو تلقائيًا من محادثاتك إلى معرض صور هاتفك مباشرة مما قد يؤثر على المساحة الموجودة بهاتفك.

ويمكن إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو عن طريق فتح تطبيق الواتسآب ثم القيام بتحديد الإعدادات، والقيام بالتوجه إلى زر Media Auto-Download، فستجد ثلاثة خيارات: عند استخدام للبيانات الخلوية، وأثناء القيام بالاتصال بشبكة Wi-Fi، وعند التجوال، يمكنك القيام بتعطيل خاصية التحميل التلقائي وذلك عن طريق القيام بإلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة وهي كلا من الصور والصوت والفيديو.

ميزة الرسائل المؤقتة

يمتلك واتسآب ميزة الرسائل الموقتة، والتي تحمي المعلومات الهامة التي قد تقوم بارسالها إلى بعض من المستخدمين الآخرين عن طريق حذف نفسها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت.

وتعد تلك الميزة سهلة التفعيل ويمكن القيام بتفعيلها بمجر لمس اسم جهة الاتصال في غرفة الدردشة، ثم القيام بتحديد لخيار الرسائل و الضغط مباشرة على مفتاح الرسائل المؤقتة.

تفاصيل الرسالة

يمكنك للمستخدمين السحب إلى اليسار على الرسالة التي قاموا بأرسلها لعرض تفاصيل الرسالة وذلك على هاتفك الآيفون.

المحادثات الهامة

قد يكون تمرير شاشة التطبيق وذلك لوقت طويل ضروريا وذلك للعثور أحدى المحادثات المحددة لدى بعض المستخدمين، ولذا يمكنك القيام باختيار تثبيت بعض المحادثات وذلك لتظهر دائمًا على رأس القائمة لديك على الفور بمجرد قيام المستخدم بفتح صفحة الرسائل الواردة في تطبيق واتساب ويمكن للمستخدمين تفعيل هذا الخيار من خلال الضغط لفترة قصيرة على محادثة محددة ثم القيام بالضغط على أيقونة الدبوس والتي تظهر في أعلى شاشة التطبيق.

ميزة تعدد الحسابات.

على الجانب الاخر يبدو أن واتساب يختبر هذه الميزة أخيرًا مع الجمهور، حيث أفاد بعض مختبري النسخة التجريبية أن خيار إضافة حسابات متعددة والتبديل بينها أصبح متاحًا الآن ضمن قائمة إعدادات التطبيق وفي الوقت نفسه يتعين على المستخدمين اللجوء إلى الحيل والحلول البديلة لإدارة أكثر من حساب واتساب واحد على نفس الجهاز، بما في ذلك استخدام تطبيق واتساب للأعمال.

سيحصل التطبيق الآن على دعم أصلي لحسابات متعددة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التطبيق أيضًا لدعم أسماء المستخدمين ، بدلاً من أرقام الهواتف فقط.

إليك كيفية عرض هذه الميزة حاليًا:

سيلاحظ المستخدمون الذين يشملهم هذا التحديث قسمًا جديدًا باسم "قائمة الحسابات" متاحًا في قائمة الإعدادات، أو زرًا مخصصًا بجوار رمز الاستجابة السريعة. يتيح هذا القسم للمستخدمين إضافة حساب جديد مباشرةً من التطبيق دون الحاجة إلى جهاز ثانوي أو استخدام واتساب للأعمال.