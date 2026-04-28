شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تعاون مرتقب يجمعها بالفنان محمد حماقي في ديو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بجاتو، في تصريحات صحفية، أن العمل سيكون أغنية فقط دون تصوير فيديو كليب، مشيرًا إلى أن شيرين تستعد لطرح مجموعة من الأعمال تباعًا ضمن عودتها الفنية بعد فترة غياب.

في السياق ذاته، طرحت الفنانة أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان «الحضن شوك»، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والموزع توما، ما يعكس نشاطًا فنيًا ملحوظًا واستعدادًا للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

