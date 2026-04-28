الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "أسيوط والقليوبية".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق إتهامهما والحكم عليهما فى جنايات " شروع فى قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه" ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى جناية " قتل عمد ") بنطاق محافظتى "أسيوط ، القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، آيس ، هيدرو ، هيروين ، شادو ، بودر ، إستروكس" – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (107 قطعة سلاح نارى "جرينوف - 12 بندقية آلية - 29 بندقية خرطوش - 53 فرد خرطوش – 2 طبنجة").





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (106) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.





