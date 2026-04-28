مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الدواجن مع انخفاض كبير فى أسعار البيض ، وذلك بعد انخفاضات متتالية شهدتها سعر الدواجن خلال الأسابيع القليلة القادمة .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة للارتفاع ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ،وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات وتصل للمستهلك 105جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 210 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق المصرية تشهد حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن والبيض، وتجاوز حجم الإنتاج 45 مليون بيضة يوميًا وأكثر من 4.5 مليون دجاجة.

وأضاف "الزيني" عبر تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أن هناك فائض يُقدر بنحو 20 إلى 25% عن احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تتراوح بين 150 و155 جنيهًا في المزرعة، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 85 و90 جنيهًا، وهو ما يقل عن تكلفة الإنتاج.

وأكد على أهمية التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج من خلال تحقيق سعر مناسب للمواطن مع ضمان هامش ربح للمنتج يضمن استمراريته، خاصة في ظل بنية تحتية قوية تضاعف الموارد البشرية الموجودة.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف تفوق الإنتاج الحالي، حيث توجد تراخيص بإنتاج يصل إلى ضعف الكميات المنتجة حاليًا.

وأكد أن فتح أسواق التصدير يمثل خطوة إيجابية وفرصة ذهبية لدعم القطاع، وهو شهادة مهمة إيجابية للصناعة، التي تعد كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أنهم لديهم 3 ونصف مليون عامل، آملاً في زيادتهم نحو 10 لـ 20%.

وشدد على أن التخوف من تأثير التصدير على الأسعار المحلية غير مبرر، موضحًا أن التصدير سيسهم في امتصاص الفائض وزيادة الإنتاج، لافتًا مشيرًا إلى أن حجم التصدير الحالي لا يتجاوز 1% من الإنتاج، مبديًا رغبته في زيادته إلى ما بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تصدير، بيض التفريخ والكتاكيت خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب تصدير بيض المائدة لـ 6 من الدول الإفريقية، وأن الكويت والإمارات العربية المتحدة ضمن الأسواق المستهدفة.

واستطرد أن أسعار التصدير أعلى من السوق المحلي، حيث تصل أسعار الدواجن المصدرة إلى نحو 150 و160 جنيهًا للكيلو، فيما يتم تصدير كرتونة البيض بنفس المستويات السعرية تقريبًا، لافتًا إلى توقعات بزيادة كبيرة في إنتاج الدواجن والبيض خلال عامي 2026 و2027.