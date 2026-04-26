قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعظم دعاء تقوله في صلاتك.. مستجاب ويغفر جميع ذنوبك
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها هنا
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

آية الجارحي

ارتفعت  أسعار الدواجن مجددا في المزارع والأسواق، وصعد سعر الكيلو بنحو 6 جنيهات، بعد استقرار دام أسبوع كامل، 

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بنحو 8 جنيهات.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودا وهبوطا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 26-4-2026 ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 85 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 95و100  جنيه وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 85 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 94 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 104 و110 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 115 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيها .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهات.

كتكوت فيومي 15 جنيهات

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 95و105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

