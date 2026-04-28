حوادث

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم . 

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى أحد المواطنين بحي الهرم لتضرره من عدم إنهاء ترخيص البناء لقطعة الأرض الخاصة به بمنطقة منشأة البكاري . 
وعلى الفور وجّه المحافظ بسرعة عرض الموضوع برمته على اللجنة المعنية بالاستشارات الفنية المتعلقة بالاشتراطات البنائية بوزارة الإسكان لإبداء الرأي القانوني في هذا الشأن.
كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات بمنطقة المريوطية فيصل والتي تضررت من وجود خزانات مياه أعلى سطح العقار القاطنة به مما أحدث شروخًا بحوائط شقتها نتيجة للحمولة الزائدة بما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.
وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بإعادة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإبداء الرأي الهندسي بشأن مدى تأثير خزانات المياه على السلامة الإنشائية للعقار تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي حي الوراق تضرر أحد المواطنين بمنطقة كورنيش النيل من عدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على قطعة الأرض ملك الشاكي.
ووجّه المحافظ رئيس حي الوراق بسرعة غلق وتشميع المغسلة وعدم السماح لها بممارسة النشاط لما ينتج عنها من كثرة الطفوحات وأضرار بشبكة الصرف لممارسة نشاط بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى إزالة المخالفات الموجودة وفي حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها . 
كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشارع بورسعيد بحي الوراق بشأن قيام مالك عقار بالبناء المخالف.
وكلف المحافظ رئيس حي الوراق باستكمال أعمال إزالة الأدوار المخالفة محل الشكوى مع التأكيد على أن تتم أعمال الإزالة بطريقة هندسية تضمن عدم التأثير على السلامة الإنشائية للعقار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك العقار وعدم السماح له بالبناء مجددًا.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الايرفراير
كرايسلر
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
