محافظة الجيزة : تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه | صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي الطالبية في التعامل مع ظاهرة السير عكس الاتجاه بشارع الشيخ أحمد نصر (المحولات سابقًا) لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية خاصة بمنطقة منزل ومطلع محور عمرو بن العاص والتقاطع مع شارع الهرم الرئيسي.

حيث قام حي الطالبية بتركيب حواجز خرسانية (صدادات/نيوجيرسي) لمنع سير مركبات "التوك توك" والسيارات عكس الاتجاه بالشارع بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

فضلًا عن المساهمة في حل مشكلات الاختناقات، خاصة بمنطقة المطبعة – الهرم، ومطلع ومنزل محور عمرو بن العاص وذلك في إطار تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العشوائية بالموقع.

ووجّه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية للشوارع والمحاور المرورية لضبط الحركة وتحقيق الانضباط والتصدي لكافة الممارسات المخالفة مع العمل على الحد من الاختناقات .

تابع الأعمال ميدانياً حامد سلامة رئيس حي الطالبية والإدارات المعنية.