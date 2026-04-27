محافظ الجيزة: دمج النباشين مع منظومة النظافة الجديدة للقضاء على الظاهرة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أن ظاهرة النباشين المنتشرة بانحاء المحافظة، جاري العمل للقضاء عليها من خلال خطة متكاملة للقضاء على مشكلة القمامة، من خلال دمج النباشين فيها بطريقة منظمة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة مع الصحفيين والاعلاميين بديوان عام محافظة الجيزة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم إجراء لقاء غدا مع رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لتنفيذ الخطة المتكاملة للقضاء على مشكلة القمامة.

وأشار محافظ الجيزة، أنه جاري التعاقد مع شركة ضخمة للبدء في ملف القمامة والتكلفة على الدولة وليس على المواطن.

وتختتم محافظ الجيزة، تصريحاته، بأن المحافظة لا يوجد بها مصنع لتدوير المخلفات، وسيتم عرض ذلك على وزير التنمية المحلية والبيئة من أجل العمل على انشاء المصنع لأهميته.