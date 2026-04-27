نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق البراجيل كومبرة ويوجه بسرعة التنفيذ

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة الرابط بين طريق المريوطية بمحور أحمد عرابي بمركز كرداسة ومركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم، بطول ٢ كم ومتوسط عرض ٢٠ متر تمهيدا لرصف الطريق حيث يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم الي الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

ووجه نائب المحافظ برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

كما التقي الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وأستمع الي آرائهم ومطالبهم مؤكدا علي حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

رافق نائب المحافظ

اللواء زكي سلام رئيس مركز كرداسة والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم والمهندس نبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية و المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق و مسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة و الكهرباء والشركات المنفذة بالاعمال.