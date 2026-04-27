الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توريد 50 ألف طن.. محافظ الجيزة يتفقد صومعة إمبابة لمتابعة تخزين محصول القمح

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم صومعة إمبابة لمتابعة انتظام عمليات توريد وتخزين محصول القمح لعام 2026 والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإجراءات التوريد ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في عملية الاستلام والتأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن للحفاظ على جودة المحصول وضمان سلامة التوريد.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته أن القمح يُعد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الجاهزية التامة لكافة مواقع الاستلام لضمان انتظام عمليات التوريد دون معوقات لافتًا إلى أن المتابعة تتم بصفة يومية وميدانية وعلى مدار الساعة بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية.


وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الجيزة قد استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح من خلال تجهيز 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن وهي: (صومعة إمبابة - صومعة أطفيح - صومعة بني سلامة - صومعة أوسيم - صومعة برقاش - مركز تجميع أوسيم - بنكر أوسيم - مركز تجميع السعودية - مركز تجميع الصف - ثلاثة مواقع تابعة لجهاز مستقبل مصر: الضبعة 1 - الضبعة 2 - الضبعة 3) بما يضمن سهولة التوريد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المزارعين وتحقيق الانسيابية في حركة النقل والتخزين.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن المساحة المنزرعة قمحًا بالمحافظة تبلغ 29 ألف فدان مضيفًا أن صومعة إمبابة تُعد من أقدم الصوامع التخزينية والتي تستقبل عمليات التوريد عبر (النهر، والسكة الحديد، والنقل البري) حيث تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن وتضم 109 خلايا خرسانية تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام الاتصالات اللاسلكية.


وأوضح المحافظ أن كمية القمح المحلي الموردة لجميع المواقع التخزينية بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد بلغت 50 ألف طن.
وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل الصومعة تفقد الدورة المستندية ولوحة التشغيل والمعامل وأماكن التخزين والحفظ والنواقل من أعلى الصومعة.


كما التقى المحافظ بعدد من المزارعين للتأكد من عدم وجود أية معوقات في عمليات النقل والتوريد وصرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.


وأكد محافظ الجيزة على مديري مديريتَي التموين والزراعة ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين .


ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين أنه تم فتح جميع المواقع التخزينية امام الموردين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمواقع التخزينية بحيث تكون قريبة من اماكن زراعة القمح مشيراً أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2026 هو 2500 جنية للاردب درجة نظافة 23.5 .
جاءت جولة المحافظ فى حضور السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة و اللواء ياسر محمد هيكل رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين والسيد وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.

