حملة طرق الأبواب للتصالح في مخالفات البناء من داخل مركز السيطرة بالجيزة

تابع محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، من داخل مركز السيطرة فعاليات حملة طرق الأبواب عبر البث المباشر مع رؤساء الأحياء والمراكز وذلك لتوعية المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة ملفات العمل الحيوية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق نسب إنجاز متقدمة لملف التصالح في مخالفات البناء.

وأكد السكرتير العام على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية للوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق وشرح التيسيرات المقدمة ضمن منظومة التصالح بما يسهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني، مشددًا على الالتزام بالتعامل الفوري مع استفسارات المواطنين وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال الإجراءات .