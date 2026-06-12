محافظ أسيوط: زراعة 500 شجرة بقرى بني عديات والعزية وجحدم بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات البيئية والتوسع في زيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات التي تستهدف خلق بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين بمختلف القرى والمراكز.



وأوضح المحافظ أن ملف التشجير وزيادة الرقعة الخضراء يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الآثار البيئية السلبية وتحسين جودة الهواء، فضلًا عن إضفاء مظهر حضاري وجمالي بالشوارع والطرق العامة.



زراعة 500 شجرة بقرى بني عديات والعزية وجحدم بمنفلوط



وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت مبادرة موسعة لتشجير الطرق العامة والشوارع الرئيسية بعدد من قرى المركز، شملت قرى بني عديات والعزية وجحدم، وذلك من خلال زراعة 500 شجرة متنوعة، ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للقرى والمراكز.



وأضاف المحافظ أن أعمال التشجير تمت وفق خطة تستهدف اختيار المواقع المناسبة على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان الاستفادة القصوى من الأشجار المزروعة، وتحقيق أكبر قدر من التغطية الخضراء داخل القرى المستهدفة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير أجواء صحية للمواطنين.



وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات التشجير بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة جاءت بالتنسيق والتعاون مع شركة "أنوبك" للبترول، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ المبادرات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية بالمحافظة.



وأشار إلى أن أعمال التشجير شهدها كل من ناجح عبدالنعيم نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعلاء العزالي رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عديات، والمهندس أيمن حسن عبدالكافي مدير المشروعات بشركة "أنوبك" للبترول، حيث تم متابعة تنفيذ أعمال الزراعة والتأكد من الالتزام بالخطة الموضوعة لتحقيق الاستفادة المطلوبة من المبادرة.



ولفت المحافظ إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في دعم خطط التنمية والمشاركة في المبادرات المجتمعية والبيئية، بما يعكس روح التعاون والشراكة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



الحد من الآثار البيئية السلبية



وأضاف اللواء محمد علوان أن المبادرة تستهدف نشر المساحات الخضراء على الطرق العامة والشوارع الرئيسية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية وتحسين جودة الهواء، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي وحضاري على القرى المستهدفة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن التوسع في أعمال التشجير يمثل أحد الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فضلًا عن دوره في تحسين المشهد البصري داخل القرى والمراكز، وتحقيق بيئة أكثر نظافة وتنظيمًا.



وأشار إلى أن المحافظة تحرص على متابعة أعمال صيانة ورعاية الأشجار المزروعة لضمان الحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة البيئية منها على المدى الطويل، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المشاركة في تنفيذ المبادرات البيئية.



تحسين المناخ والارتقاء بالمظهر العام



وشدد محافظ أسيوط على اهتمام المحافظة بملف التشجير باعتباره أحد الملفات المهمة لتحسين المناخ والارتقاء بالمظهر العام، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المبادرات البيئية والتنموية بالمحافظة.



وأوضح أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين وتحسين البيئة المحيطة بهم، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة.



وأكد اللواء محمد علوان استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطط التشجير والتوسع في زيادة المساحات الخضراء بمختلف المراكز والقرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.