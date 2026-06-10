أسيوط.. استكمال توسعة شارع الري بالقوصية للقضاء على الاختناقات المرورية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال توسعة شارع الري بمدينة القوصية، حيث يجري استكمال أعمال إلقاء التربة الزلطية بالجزء المتبقي من الشارع طبقاً لخط التنظيم المعتمد بالمخطط التفصيلي للمدينة، بمشاركة رباح حمدي نائب رئيس المركز، والمهندس علاء سلطان بالإدارة الهندسية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال التوسعة والتطوير بهذا الشارع الحيوي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على الاختناقات والتكدسات، نظراً لأهميته باعتباره أحد المحاور الرئيسية بمدينة القوصية، بما ينعكس إيجاباً على حركة المواطنين والمركبات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الاستغلال الأمثل للمساحات المتبقية من أملاك الوحدة المحلية الواقعة على جانبي الشارع، بما يحقق المنفعة العامة ويخدم المواطنين، وذلك في ضوء ما ستنتهي إليه أعمال اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الوضع ووضع الرؤية المناسبة لتعظيم الاستفادة من تلك المساحات.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام بالمخططات المعتمدة ومعدلات التنفيذ المحددة، مؤكداً أن المحافظة تواصل استغلال كافة الإمكانات المتاحة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، بما يوفر محاور مرورية آمنة ومنظمة، ويعزز المظهر الحضاري لمدينة القوصية ومختلف مدن المحافظة.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطط التطوير بما يتواكب مع متطلبات التنمية ويستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة أن تطوير شبكة الطرق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما له من أثر مباشر على دعم الحركة المرورية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية.