محافظ الجيزة يتابع رفع كفاءة النظافة والتطوير بكوبري المنيب بحي جنوب

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة النظافة والتطوير بكوبري وإلى منطقة المنيب بحي جنوب الجيزة وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري للمحاور والطرق.

وشملت الجهود التي نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي جنوب رفع المخلفات ونواتج التجريد إلى جانب تنفيذ أعمال التمهيد وتحسين كفاءة طبقة الطريق بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة.

كما تضمنت الأعمال إصلاح ورفع كفاءة الباكيات الحديدية وتنفيذ أعمال الطلاء بما يعزز من المظهر العام ويواكب جهود المحافظة في تحسين البيئة الحضرية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والدورية لأعمال النظافة والتطوير بكافة الأحياء والمراكز مع التشديد على الحفاظ على ما تم إنجازه وضمان استدامة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.