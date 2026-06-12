مناشدة لإنهاء أزمة أبراج الياسمين بالزقازيق بعد 17 عامًا من الانتظار

طالب الإعلامي عبدالناصر زيدان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري لحل أزمة أبراج الياسمين بمدينة الزقازيق، والتي ما زالت تلقي بظلالها على مئات الأسر منذ عام 2008.

وأكد زيدان خلال برنامج “حلوة بلادي” أن نحو 220 أسرة لا تزال تنتظر استلام وحداتها السكنية رغم مرور 17 عامًا على التعاقد وسداد المستحقات المالية الخاصة بها.

وأشار إلى أن المتضررين يعيشون حالة من المعاناة المستمرة بسبب تأخر تسليم الشقق، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التحرك لإنهاء الأزمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف أن الملف يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم لإنصاف المواطنين المتضررين، الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة الحصول على وحداتهم السكنية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون حل يمثل عبئًا كبيرًا على مئات الأسر وأصحاب الحقوق.