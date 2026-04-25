محافظ الجيزة يترأس لجنة اختيار المتقدمين لمناصب مديري عموم إدارات بالإسكان والزراعة

ترأّس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع اللجنة المُشكَّلة لاختبار المتقدمين لشغل مناصب مديري عموم الإدارات الشاغرة بمديريتي الإسكان والمرافق والزراعة.

وخلال اللقاء بحث المحافظ السِّيَر الذاتية للمتقدمين مع أعضاء اللجنة وناقش معهم أبرز تحديات الوظائف المتقدمين لشغلها، ومدى جاهزيتهم لتولّي مسؤولياتها.



وحرص المحافظ على الاطلاع على المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدمون مناقشًا كلًّا منهم في مراحل سجله الوظيفي ومدى ارتباط خبراته بمتطلبات المنصب المتقدم إليه.



كما اختبر المحافظ وأعضاء اللجنة المتقدمين فيما يتعلق بتكليفات الوظائف المتقدمين إليها ومدى معرفتهم بمهامها الوظيفية وهيكلها الإداري.



واستمع المحافظ إلى خطط العمل المقدمة من المتقدمين والتي سيعتمدون تنفيذها حال تولّي أيٍّ منهم مهام المنصب إلى جانب مقترحاتهم لتطوير الآليات الإدارية وتحسين بيئة العمل وتطوير أداء العاملين .



وتضمنت المقابلات عرض ملفات المتقدمين لشغل مناصب مديري عموم الإدارات حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٢٥ متقدمًا من مديرية الإسكان والزراعة والجهات التابعة لهما .



وشملت الوظائف: مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق بمديرية الإسكان ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني وفي مديرية الزراعة: مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على اختيار القيادات القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء مشددًا على أن معايير الاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق.



وضمّت اللجنة في تشكيلها محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد و وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وهبة علام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة وسامية عبد الرازق مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة والمهندسة عفاف عبد الحارس، مدير مديرية الإسكان، والمهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة.