محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا للمخلفات بوراق الحضر ويوجه بتحرير محضر بيئي

رصد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من حالات البناء المخالف بمنطقة جزيرة محمد بحي الوراق وذلك خلال جولته الميدانية صباح اليوم "السبت" بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وحي الوراق.

وكلّف المحافظ رئيس حي الوراق بمعاينة حالات البناء الجاري تنفيذها وبيان موقفها القانوني والتأكد من حصولها على تراخيص البناء من عدمه ومدي التزامها بشروط الترخيص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وخلال الجولة كلّف المحافظ رئيس الحي وجهاز السرفيس بفض موقف عشوائي لسيارات السرفيس نظرًا لتأثيره السلبي على انسيابية الحركة المرورية وذلك بتقاطع طريق إمبابة–القناطر الزراعي مع طريق جزيرة محمد مشددًا على تكثيف الحملات لرصد ومنع الوقوف العشوائي للميكروباصات بمختلف قطاعات الحي، وإلزام السائقين بالتواجد داخل المواقف الحضارية.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من المواقع التي تشهد تكرار شكاوى المواطنين بشأن بؤر مخلفات الرتش والقمامة بشارع جمال عبد الناصر وكورنيش النيل موجّهًا رئيس الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول، ومنع عودتها مجددًا، من خلال مد ورديات العمل وتنفيذ الرفع الدوري للمخلفات ونقلها إلى محطة مناولة الوراق، مع تشديد الرقابة على أعمال إلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما رصد المحافظ أعمال فرز عشوائي للمخلفات بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة وراق الحضر ووجّه رئيس الحي بالتحفظ على المفروزات المضبوطة وتحرير محضر بيئي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في السياق ذاته وجّه محافظ الجيزة رئيسي مركزي ومدينتي أوسيم ومنشأة القناطر بضرورة الالتزام بجداول الصيانة الخاصة بطريق كورنيش النيل بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة مع تنفيذ أعمال تجريد الرمال على جانبي الطريق لتيسير حركة المركبات.

كما رصد محافظ الجيزة، عددًا من تعديات الباعة الجائلين على الطريق الرئيسي (كورنيش النيل) وتقاطعاته مع مداخل قريتي برطس والمناشي موجّهًا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمنع تلك التعديات.

وشدّد المحافظ على إلزام المحال التجارية والمطاعم بتوفير صناديق قمامة خاصة بكل محل أمام واجهته بما يسهم في الحد من انتشار المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة .