محافظ الجيزة: رصف بالانترلوك ورفع كفاءة 147 شارعًا بكرداسة بنسبة تنفيذ 95% ضمن الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا ورصف باستخدام بلاط الإنترلوك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمركز ومدينة كرداسة .

وأوضح محافظ الجيزة أن الخطة تضم متفرعات شارع سعد زغلول ومنطقة بني مجدول بشارع عمرو بن الخطاب وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 95% بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده لمتابعة خطط العمل بمدينة كرداسة وتقييم مستوى الأداء والوقوف على كفاءة الخدمات .

وشدد المحافظ خلال إطلاعه علي نسب التقنين على سرعة الانتهاء من طلبات التقنين المتبقية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حفاظًا على حقوق الدولة والدفع بنسب الإنجاز مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في هذا الملف بلغت 88.64%.

كما وجه المحافظ بعدم السماح بوجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والتصدي الفوري لأعمال البناء المخالف في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بمدينة كرداسة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المنطقة لوجود عدد من المطاعم والمحلات التجارية والمزارات السياحية، لافتًا إلى أنه تم تدعيم طريق ناهيا بعدد من صناديق القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمدينة .

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 11 أبريل 2026 حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.18% مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي لم تتقدم لتقنين أوضاعها حتى تاريخه.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء ذكي سلام رئيس مدينة كرداسة ونوابه.