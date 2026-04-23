غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة..تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة ومتفرعاته، منطقة المنيب، منطقة الكونيسة حتى عزبة البكباشي، منطقة العمرانية، منطقة فيصل، الهرم، كفر طهرمس، كعابيش، الرماية، المنشية، كفر غطاطي، السيسي، المطبعة، اللبيني، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لوصلات ومحابس خط مياه قطر 1000 مم داخل غرفة محابس بعد محطة مترو أم المصريين، بشارع ربيع الجيزي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه خلال فترة الأعمال.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.