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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا تروج لحفلها الجديد وتوجه رسالة للجمهور

اليسا
اليسا
يمنى عبد الظاهر

روجت النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائى جديد فى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 28 يوليو المقبل، وسط ترقب كبير من جمهورها ومحبيها فى لبنان والوطن العربى.

وشاركت إليسا جمهورها البوستر الرسمى للحفل عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وكتبت: «بيروت.. سنجعل هذا يحدث، لا يوجد صيف بدون محطة فى مدينتى.. محطة أمل فى أننا سننهض دائمًا من جديد.. أراكم قريبًا فى بيروت».

حفل إليسا وتامر عاشور

ويترقب الجمهور الحفل المرتقب الذى يجمع إليسا بالمطرب تامر عاشور يوم 25 يونيو الجارى بأحد فنادق مدينة نصر، حيث وجهت الجهة المنظمة تحذيرًا للجمهور من التعامل مع أى جهات أو أفراد غير معتمدين لبيع التذاكر.

وأكدت إدارة الفندق المنظمة للحفل أن شراء التذاكر يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر مكتب الحجز داخل الفندق أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المحددة، مشددة على عدم التعامل مع أى مصادر أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بفقرة غنائية يقدمها تامر عاشور، قبل أن تحيى إليسا فقرتها الغنائية، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 25 ألف جنيه، وتشمل وجبة عشاء فاخرة للحضور.

النجمة اللبنانية إليسا حفل غنائى جديد العاصمة اللبنانية بيروت تامر عاشور

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