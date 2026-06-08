ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في مصر.. صور

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة إليسا خلال إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية في مصر.

ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة غي موفقة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم بالقماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات.

أنتعلت إليسا حذاء مسطح باللون الأبيض، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

تعليق ناقد موضة على فستان إليسا

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على فستان إليسا قائلا:"⁨ هذا منظر فنانة بحجم اليسا ؟ فنانة class A، هذا كان ستايل اليسا بحفلها البارحة في مصر".



وتابع:"نعم اعرف جسمها تغير و هذا مو شغلي ولا بحياتي علقت على هذا الموضوع بس بما ان اليسا عرفت تختار هل فستان و هل عقد و هل شعر ف اكيد كانت ممكن تختار غير هذا الفستان على الاقل يلي يناسب جسمها و يبرزة بطريقه راقيه ، الخامة كثير صعبة و بهذا التصميم الضيق على الجسم و على جسم اليسا و بهذا اللون النتيجة كارثة ، و غير انو قصة الصدر عليها مممم اسكت يالساني اسكت القصة تحتاج لشخص انحف ."



وكتب: "قاعد اتخيل نفس الفستان على بنت وزنها 65 كيلو و طول 170 سم وماعندها منحنيات كثير بارزه مع صندل ذهبي ناعم شعر ناعم مكياج ناعم مجوهرات فيهم حجر اخضر او احمر او مجوهرات ذهبي يطلع رائع ، قلت هذا الشي حتى اقوللكم الفستان مو سيء لكن اختيار الفستان على الشخص الغلط يلي ماتناسبها هل قصات هو الشي السيء بالموضوع ،المجوهرات يلي حطتهم اوك الشعر و المكياج رغم انهم لا شي جديد بس اتس اوكي ."



وأضاف:"بخصوص الشوز اعرف راح تقولون كانت لابسة كعب و بدلة بس بصراحة شنو ذنبي نص الحفل او اكثر اشوف هذا الشي، كانت ممكن تختار كعب مريح حتى لو شكله ماكثير مناسب الفستان افضل من هذا التغير بنص الحفل ."



