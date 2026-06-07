هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.

فستان هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن أناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون اللبني.

انتعلت هنا الزاهد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.