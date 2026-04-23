محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيراً إلى سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة وضع حلول عاجلة ومستدامة للقضاء على النقاط الساخنة والمناطق المحرومة بالمحافظة باعتباره أحد أهم الملفات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نائبي المحافظ، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية للقطاع.

واستهل الدكتور أحمد الأنصاري الاجتماع بالإشارة إلى أن محافظة الجيزة تضم 84 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.2 مليون م³ يوميًا إلى جانب شبكة واسعة من الخطوط الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية بطول 8542 كم تغطي مختلف قطاعات المحافظة.

وأوضح أن التوسع العمراني العشوائي وما ترتب عليه من زيادة في الأحمال والضغوط على الشبكات الحالية فرض ضرورة تعزيز الطاقة الإنتاجية بنحو 700 ألف م³ يوميًا لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحسين مستوى الخدمة.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ والحضور إلى عرض شامل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حول إمكانات الشركة والخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارية والمستقبلية بمختلف القطاعات إلى جانب استعراض المناطق الساخنة التي تعاني من انخفاض الضغوط وتهالك الشبكات والمناطق التي تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، حيث شدد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم خطط التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووجّه المحافظ بحصر شامل لجميع المناطق التي تعاني من مشكلات في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيفها إلى مناطق محرومة وأخرى تحتاج إلى رفع الضغوط وثالثة تتطلب أعمال صيانة وإصلاح مع وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من كل مشروع وإلزام الشركات المنفذة بالالتزام بمواعيد التنفيذ ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ والمعوقات.

كما استعرض الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي، والتي تغطي نحو 76% من قطاعات المحافظة إلى جانب مناقشة خطط التوسع لمد الخدمة إلى المناطق المحرومة وطرح عدد من الحلول المقترحة لزيادة نسب التغطية وتحسين كفاءة الخدمة.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ بوضع خطط تدخل سريعة للتعامل مع أي انقطاعات أو ضعف في ضغوط مياه الشرب خلال فترة الصيف مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات والشبكات وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية والاستجابة الفورية للبلاغات، بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ بعقد لقاءات دورية تضم ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن تتولى بحث مشكلات كل دائرة على حدة وحصر احتياجاتها الفعلية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ووضع الحلول التنفيذية المناسبة لها، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتحقيق استجابة فعالة وملموسة على أرض الواقع.

حضر الاجتماع محمد نور، السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمهندس محمد الحفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والعضو المنتدب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشركة القابضة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.