أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالبة نور وهي تحاكي صوت الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي بدقة وإتقان، حيث قدمت تلاوات مميزة بروايات مختلفة وسط حضور عدد من المتابعين الذين حرصوا على توثيق اللحظة بهواتفهم المحمولة، إعجابًا بعذوبة صوتها وقدرتها الكبيرة على محاكاة أداء الشيخ الراحل.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا بموهبة الطالبة نور وتمكنها من تقليد نبرة وأسلوب المنشاوي بشكل أدهش الكثيرين، حتى وصفها البعض بأنها أعادت إلى الأذهان صوت الشيخ الراحل.

وجاءت التعليقات مشيدة بالأداء المميز للطالبة، مؤكدين أن موهبتها تستحق الدعم والرعاية، خاصة في مجال تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.