محافظ الجيزة يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 44 لعيد تحرير سيناء

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية:

"يطيب لي، سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء، أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان".

ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يديم على سيادته نعمة الصحة والتوفيق، وأن يُكلل جهوده المخلصة ومسيرته الوطنية بمزيد من النجاح، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم وازدهار نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب الوزراء والمحافظين، معربًا فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.