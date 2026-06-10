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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إيمان عز الدين تشيد بالمرأة المصرية: جدعة ومختلفة عن نساء العالم

إيمان عز الدين
إيمان عز الدين
محمد بدران

أشادت الإعلامية إيمان عز الدين بالمرأة المصرية، مؤكدة أنها تتمتع بصفات مميزة تجعلها مختلفة عن نساء العالم، وذلك عبر منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت إيمان عز الدين: “والله الستات دول كائنات لطيفة أوي على مستوى العالم، والست المصرية في حتة تانية، ست كدا جدعة.. ومش هقول بـ100 راجل، لأنها ست بـ100 ست”.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

كتاب "عقلك في راسك"

كانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" الذي يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

ايمان عز الدين الستات مايعرفوش يكدبوا الست المصرية اشادة بالمرأة المصرية

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