محافظ الجيزة يبحث ملفات التصالح والنظافة والإشغالات ومياه الشرب والصرف الصحي بالهرم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بحي الهرم وتقييم مستوى الأداء والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الإنجاز بالمشروعات الجارية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رئيس حي الهرم بضرورة التصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقارات المخالفة ومحاسبة المقصرين بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من الحصر الكلي للمحال التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع التنسيق مع الجهات المختصة لتقنين أوضاع المستوفين للاشتراطات، وغلق المخالف منها بما يحقق الانضباط بالشارع.

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم لرفع أي تعديات على الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشارع مع تكثيف الجهود بمناطق الطوابق والمنشية والمريوطية والدكتور لاشين واللبيني لمنع اي تعديات للمقاهي والمحال والتعامل الفوري معها .

كما أكد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، والقضاء على بؤر تجمعات القمامة، خاصة بمناطق ميدان الساعة وكعبيش وأسفل محور عمرو بن العاص، مع استمرار المتابعة الميدانية لشركات النظافة والمتعهدين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المتقاعسة، بما يضمن الحفاظ على المستوى الحضاري اللائق.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدعيم الحي بعدد 125 عامل نظافة و30 سائقًا، إلى جانب شركات النظافة القائمة حاليًا، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال اللقاء اطلع المحافظ علي خطه حصر قطعة أرض فضاء بهضبة الأهرام والتي بلغت 400 قطعة وتم التنبيه على أصحابها بضرورة إقامة أسوار حولها لمنع إلقاء المخلفات بها والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة .

وخلال الاجتماع أطلع المحافظ علي موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 21 أبريل 2026 حيث بلغ عدد الطلبات 40181 طلبًا، تم البت في 39002 منها، وجارٍ فحص 8121 طلبًا، بنسبة إنجاز بلغت 97% موجّهًا بسرعة الانتهاء من البت في الطلبات المتبقية بما يعكس انتظام وتيرة العمل وسرعة إنجاز الملفات.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف المناطق الساخنة بنطاق حي الهرم والتي تعاني من ضعف ضغوط المياه إلى جانب المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي وبحث الحلول العاجلة والمستدامة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبّي احتياجات المواطنين.

كما يشهد حي الهرم حاليًا تنفيذ مشروع منطقة المنفي (رشاح أبو عوض) بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بطول 1300 متر، بدءًا من محطة الصرف وحتى الطريق الدائري، بما يسهم في تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة .