بعد مقتل 3 من بحاريها.. إجراء عاجل من الهند ضد أمريكا

نقلت وكالة رويترز عن مصدر هندي القول بأن نيودلهي وجهت إستدعاءا لنائب رئيس البعثة الأمريكية لديها احتجاجا على استهداف سفن تجارية قبالة سلطنة عمان.

وكان وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، أعلن أمس الخميس، أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين لقوا حتفهم، إثر غارة عسكرية أمريكية على ناقلة نفط في خليج عُمان.

وقالت الولايات المتحدة إن جيشها نفذ ضربة “دقيقة” على السفينة، التي لم تتبع تعليماته، وكانت تحمل نفطًا من إيران.

وأفادت مصادر هندية، لوكالة رويترز، أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية، عقب تقديم “احتجاج شديد اللهجة” على ما وصفته بالسلوك العدواني الأمريكي.

وتشهد القضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين الهند ووالولايات المتحدة، في ظل تداعيات الحادث الذي وقع في خليج عمان.



