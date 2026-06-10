الهند تحتج بشدة على الاستهداف الأمريكي لناقلة نفط تابعة لها قبالة سواحل عمان

استدعت الهند، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف نفط تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان، وعلى متنها 24 بحارًا هنديًا.

وقد استدعى ناجاراج نايدو، السكرتير الإضافي لشئون الأمريكيتين في وزارة الشئون الخارجية الهندية، جيسون ميكس، القائم بالأعمال الأمريكي، عقب الهجوم على ناقلة النفط سيتيبيلو، بحسب بيان للخارجية الهندية نقلته صحيفة "إنديا توداي".

وأدانت الخارجية الهندية الهجوم بشدة، وأعربت عن قلقها على سلامة المواطنين الهنود الذين تضرروا من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة: "من بين أفراد الطاقم الهندي الـ 24 الذين كانوا على متن الناقلة، تم إنقاذ 21 هندياً حتى الآن، بينما لا يزال 3 هنود في عداد المفقودين. وتتابع سفارتنا في سلطنة عمان الوضع عن كثب، وتنسق بشكل استباقي مع السلطات العمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية".