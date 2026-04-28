مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

في الوقت الذي يربط فيه الكثيرون بين تلف الأعصاب ومرض السكري فقط، يغفل عدد كبير من الناس عن دور النظام الغذائي اليومي في التأثير المباشر على صحة الجهاز العصبي، فهناك أطعمة نستهلكها بشكل متكرر قد تكون سببًا خفيًا في ضعف الأعصاب، والشعور بالتنميل، والتوتر، وحتى اضطرابات المزاج دون أن ننتبه. الخطير أن تأثير هذه الأطعمة تراكمي، ما يجعل الضرر يظهر ببطء وفي صمت.

5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

حذر الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريجات خاصة لـ صدى البلد، من أخطر 5 أطعمة يومية قد تدمّر أعصابك دون أن تشعر،

الأطعمة المصنعة سموم مغلفة بطعم لذيذ

تحتل الأطعمة المصنعة مثل اللانشون، السوسيس، والمعلبات قائمة أخطر الأطعمة على الأعصاب. فهي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية تؤثر سلبًا على الخلايا العصبية.

كما أن ارتفاع نسبة الصوديوم فيها يؤدي إلى خلل في نقل الإشارات العصبية، ما قد يسبب صداعًا مستمرًا وتوترًا عصبيًا، ومع الاستهلاك اليومي، قد تتفاقم المشكلة لتصل إلى ضعف في التركيز.

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

المشروبات الغازية ضرر يتجاوز السكر

لا يقتصر خطر المشروبات الغازية على احتوائها على كميات كبيرة من السكر، بل تمتد أضرارها لتشمل الجهاز العصبي. فهذه المشروبات تحتوي على مواد كيميائية ومحليات صناعية قد تؤثر على التوازن العصبي في الجسم. كما أن الكافيين الزائد فيها يؤدي إلى القلق واضطراب النوم، ما ينعكس سلبًا على صحة الأعصاب مع مرور الوقت.

الوجبات السريعة دهون تهاجم الأعصاب

الوجبات السريعة ليست فقط سببًا في زيادة الوزن، بل تلعب دورًا خطيرًا في إضعاف الأعصاب. فهي غنية بالدهون المشبعة التي تؤثر على تدفق الدم إلى المخ، ما يقلل من كفاءة الخلايا العصبية. كما أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى التهابات مزمنة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

السكر الأبيض العدو الخفي

رغم أن العنوان يؤكد أن المشكلة لا تتوقف عند السكر، إلا أنه يظل من أبرز العوامل التي تضر الأعصاب. فالاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى الجلوكوز في الدم، ما يؤثر على الأعصاب ويزيد من احتمالية الإصابة بالتنميل والضعف العصبي. كما أن السكر يسبب التهابات تؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

القهوة بكميات كبيرة تنبيه مؤقت وخطر دائم

القهوة من المشروبات المفضلة للكثيرين، لكن الإفراط في تناولها قد يتحول إلى خطر حقيقي على الأعصاب. فالكافيين الزائد يؤدي إلى تحفيز مفرط للجهاز العصبي، ما يسبب التوتر والقلق وربما رعشة في الأطراف. كما أن الاعتماد عليها بشكل يومي بكميات كبيرة قد يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم العصبية.

كيف تحمي أعصابك؟

لحماية الجهاز العصبي، ينصح بتقليل استهلاك هذه الأطعمة قدر الإمكان، واستبدالها بنظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الطبيعية. كما أن شرب الماء بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة، كلها عوامل تساعد في دعم صحة الأعصاب.