لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

حذر خبراء الصحة من تجاهل بعض الأعراض البسيطة مثل الصداع أو تغيرات الرؤية، مؤكدين أنها قد تكون مؤشرات مبكرة على اضطرابات خطيرة في المخ أو الأذن الداخلية أو الأعصاب، تستدعي التدخل الطبي السريع.

أعرض تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأعصاب

وأوضحت الطبيبة إيلي كانون أن الشعور بأن العينين “تهتزان” أو وجود حركة لا إرادية فيهما قد يكون علامة على حالة تُعرف طبيًا باسم الرأرأة.

وتتمثل هذه الحالة في تحرك العين بشكل متكرر دون سيطرة، سواء أفقيًا أو رأسيًا، ما يعطي إحساسًا بأن الأشياء المحيطة تتحرك أو تهتز.

أعراض لا يجب تجاهلها

ـ صداع مستمر أو متكرر

ـ دوخة أو فقدان التوازن

ـ حساسية للضوء

ـ صعوبة في الرؤية خاصة ليلًا

ـ شعور باهتزاز أو حركة في مجال النظر

الأسباب المحتملة

وبحسب الخبراء، فإن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بعدة مشكلات صحية، منها:

ـ اضطرابات في الأذن الداخلية، المسؤولة عن التوازن

ـ الإصابة بـ الدوار، وهو من أكثر الأسباب شيوعًا

ـ مشكلات في الجهاز العصبي

ـ أمراض عصبية مثل التصلب المتعدد

كيف يتم العلاج؟

ويشير الأطباء إلى أن علاج هذه الحالات يعتمد على السبب، لكن في حالة الدوار، يُنصح غالبًا بجلسات علاج طبيعي تُعرف باسم “إعادة تأهيل التوازن”، والتي تشمل تمارين للرأس والعين لتحسين الأعراض.

تحذيرات مهمة

وأكدت الطبيبة أن الرأرأة ليست مرضًا بحد ذاتها، لكنها علامة تحذيرية تشير إلى وجود خلل في أحد الأنظمة المسؤولة عن حركة العين، سواء في المخ أو الأذن الداخلية.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند ظهور هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مصحوبة بضعف في العضلات أو مشاكل في التنسيق الحركي.