يحصل على 3 مليون فقط.. الغندور يكشف عن أفضل لاعب في الدوري المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور ، عن أفضل لاعب في الدوري المصري من وجهة نظره بعد اقتراب انتهاء هذا الموسم.

وكتب الغندور ، على حسابه الشخصي فيس بوك :" أفضل لاعب في مصر هذا الموسم من حيث الإلتزام والاستمرارية والتطور والعقلية ورغم كده بيحصل على ٣ مليون سنويا ، و عنده ٢٤ سنة عرفتم مين؟.



وتلقى النادي الأهلي خسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.