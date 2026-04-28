اليوم.. ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

تقام اليوم الثلاثاء، ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026، بمشاركة فرق الأهلي، وسبورتنج، وهليوبوليس، والجزيرة.

ويواجه هليوبوليس نظيره سبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة الشباب والرياضة، وعلى نفس الصالة يلتقي النادي الأهلي نظيره الجزيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشهدت أولى المباريات التي أقيمت السبت الماضي فوز سبورتنج على هليوبوليس، بنتيجة 75-51، بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 87-61.

وفي حال فوز الأهلي وسبورتنج يتأهلان للدور النهائي، بينما في حالة فوز الجزيرة وهليوبوليس يتعادلان في نتيجة السلسلة، لتُقام مواجهة ثالثة فاصلة يوم الجمعة المقبل.

وتُلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام Best Of 3، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب