صالة حسن مصطفى جاهزة لاستضافة مونديال السلة للكراسي المتحركة 3×3 في نوفمبر 2026

أنهى الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين كافة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة العالم المفتوحة لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) للرجال والسيدات، والتي تقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2026 بالقاهرة.

واستقر الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة على إقامة منافسات البطولة داخل صالة حسن مصطفى، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية وبنية تحتية مميزة قادرة على استيعاب حدث عالمي بهذا الحجم.

وانتهى الاتحاد المصري من حجز الصالة رسميًا، إلى جانب الانتهاء من كافة ترتيبات الإقامة الخاصة بالوفود المشاركة، حيث تم تجهيز فندق الإقامة وتوفير جميع سبل الراحة للمنتخبات والضيوف، بما يضمن خروج البطولة بصورة تنظيمية تليق باسم مصر.

كما تم إعداد خطة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية والطبية، في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال عدد كبير من المنتخبات المشاركة، خاصة أن البطولة تُقام بنظام “المشاركة المفتوحة”، والذي يتيح الفرصة أمام جميع الدول للمشاركة دون الحاجة لخوض تصفيات مؤهلة.

ويعكس هذا النظام توجه الاتحاد الدولي نحو توسيع قاعدة اللعبة عالميًا، ومنح الفرصة للدول المختلفة لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولي، وهو ما يرفع من مستوى المنافسة داخل البطولة.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاتحاد المصري على المستوى الدولي، خاصة مع الطفرة الملحوظة التي تشهدها اللعبة خلال السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الفني أو الإداري، إلى جانب النجاحات المتتالية في تنظيم البطولات القارية والدولية.

ويُعد نظام 3×3 من أبرز أدوات تطوير كرة السلة على الكراسي المتحركة، لما يتميز به من سرعة وإثارة، فضلًا عن سهولة تنظيمه، وهو ما يجعله عنصرًا أساسيًا في خطط نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين حول العالم.

وتحمل استضافة البطولة على الأراضي المصرية طموحات كبيرة للمنتخب الوطني، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخرًا، حيث نجح في التتويج بالميدالية البرونزية خلال البطولة الإفريقية التي أقيمت في أنجولا، بعد تقديم أداء قوي أمام منتخبات بنين وأنجولا والكونغو والمغرب.

ويأمل المنتخب في استثمار عاملي الأرض والجمهور خلال نسخة القاهرة 2026، من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة السلة على الكراسي المتحركة المصرية، في ظل التطور المستمر والاهتمام المتزايد بهذه الرياضة.