أزمة سيبايوس تتصاعد في ريال مدريد.. وأربيلوا يرد بقرار استبعاده

تصاعدت حدة التوتر داخل ريال مدريد بعد خلاف واضح بين لاعب الوسط داني سيبايوس والمدير الفني ألفارو أربيلوا، في أزمة بدأت تلقي بظلالها على أجواء الفريق.

وشهدت قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس غياب سيبايوس بشكل لافت، رغم جاهزيته، في قرار فُسر على أنه إجراء تأديبي من الجهاز الفني، خاصة مع الاستعانة بلاعبين من الفريق الثاني لتعويض النقص في خط الوسط.

وتعود جذور الأزمة إلى حالة من عدم الرضا لدى اللاعب بسبب قلة مشاركاته في الفترة الماضية، حيث تصاعدت الأمور مؤخرًا بعد خروجه من حسابات مباراة تُعد مهمة بالنسبة له، ما زاد من حدة الخلاف بينه وبين المدرب.

كما ساهم موقفه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تراجعه عن الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، في تعقيد علاقته مع إدارة النادي، التي لم تُبدِ دعمًا واضحًا له في أزمته الحالية.

وفي أول رد رسمي، اكتفى أربيلوا بتصريح مقتضب قبل المباراة، مؤكدًا أنه يعتمد على العناصر التي يراها الأنسب فنيًا، في إشارة إلى تمسكه بقراراته وعدم رغبته في الخوض بتفاصيل الأزمة.