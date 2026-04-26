مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد

يعقد نادي الزمالك غدا الأثنين مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع الراعي الجديد للفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق توقيع عقد مع الشركة الراعية لمدة 3 سنوات قادمة لزيادة موارد النادي وتفعيل دور الرعاة الذين يرتبط معهم النادي باتفاقيات وشراكات استراتيجية باعتبارهم شركاء النجاح مع النادي.

ووصل عدد الرعاة على قميص نادي الزمالك في الموسم الحالي لـ 7 رعاة وهو ما يحدث للمرة الأولى في مشوار النادي حيث يسعى مجلس الإدارة لدعم وتنمية موارد القلعة البيضاء للاستفادة من اسم وقيمة النادي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة الدوري والأقتراب أكثر نحو تحقيق لقب البطولة.

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة.