شوبير: توقيت مباراة الزمالك وإنبي في صالح الأبيض

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن توقيت مباراة الزمالك وإنبي في صالح الأبيض أكثر من الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: مباراة الزمالك وإنبي في نفس يوم مباراة الأهلي وبيراميدز ولكن الموعد في صالح الزمالك حال تحقيق الفوز.

وأوضح : فوز الزمالك على إنبي قبل مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون دفعة معنوية قوية للزمالك ويصبح هناك تأثير على الأهلي وبيراميدز خاصة الأهلي لأن جماهيره تمتلك أمل تحقيق لقب البطولة.

وأردف :الجانب النفسي والمعنوية سيكون له دور كبير ولكن الأهلي وبيراميدز لم يستسلما على أمل اللعب في دوري أبطال افريقيا بجانب احتمالات سقوط الزمالك في المباريات القادمة.

