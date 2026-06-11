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بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى

سمر نديم
سمر نديم
محمد بدران

أعلنت سمر نديم، مالكة دار مسنين دار زهرة مصر، عن رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، عقب صدور حكم ببراءتها في القضية المتهمة فيها بحيازة مواد مخدرة.

وفي رسالتها، عبرت سمر نديم عن حزنها على انتهاء تجربة دار زهرة مصر، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى دار سيدات القصر زهرة مصر، لكنه هيفضل في القلوب ذكرى حلوة، ذكرى كل ست مصرية تم إنقاذها وسترها في مكان نضيف وآمن».

وأضافت أن الدار ستظل علامة إنسانية في حياتها، مشيرة إلى ما قدمته من رعاية وحماية لعدد من السيدات، مؤكدة أن هذه التجربة ستبقى محفورة في ذاكرتها رغم توقفها.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن ما قدمته الدار سيظل شاهدًا على رسالة إنسانية قامت على الدعم والرعاية، داعية بأن تبقى ذكراها طيبة في قلوب من تعاملوا معها.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من الجدل القانوني الذي طُرح حول الواقعة، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة سمر نديم من جميع الاتهامات المنسوبة إليها، لتغلق بذلك الملف بشكل نهائي.

دار زهرة مصر سمر نديم براءة سمر نديم

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