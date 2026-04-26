بيراميدز يحاول تجهيز أسامة جلال وعلي جبر لمباراة الأهلي

يحاول نادي بيراميدز تجهيز الثنائي أسامة جلال وعلي جبر للتواجد في مباراة الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز لأزمة دفاعية قوية بسبب إصابة أسامة جلال وعلي جبر بجانب إيقاف أحمد سامي بسبب تراكم البطاقات.

وخاض أسامة جلال وعلي جبر تدريبات خفيفة أمس، الاثنين، خلال استعدادات بيراميدز لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

ولم يتم حسم موقف ثنائي دفاع فريق بيراميدز من المشاركة أمام الأهلي في المباراة القادمة، لكن مازالت المحاولات مستمرة لتواجدهم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ، الاثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالبطولة.

وتبث قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز ، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية.

تترقب الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز بشغف كبير، نظراً لأهميتها في تحديد مسار الصراع على لقب الدوري الممتاز، مع توقع أحداث نارية وندية عالية بين الفريقين، التي يعول عليها الكثيرون لفرض السيطرة على جدول ترتيب البطولة وتأكيد رغبة كلاهما في الفوز والحصول على النقاط الثلاث.